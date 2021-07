Calciomercato Juventus, niente prestito | Addio a titolo definitivo

Calciomercato Juventus, no al prestito: la sola soluzione presa in considerazione da Cherubini è un addio a titolo definitivo

Un ruolo importante nella sessione estiva di calciomercato della Juventus sarà ricoperto dalle cessioni: e non potrebbe essere altrimenti, alla luce dell’esigenza del club bianconero di sfoltire un organico che in molti reparto pullula di “esuberi”. Non un’impresa semplice, sia chiaro: l’ingaggio elevato di alcune pedine cedibili blocca molto spesso il loro addio. Quanto sta succedendo ad Aaron Ramsey, ad esempio, è piuttosto indicativo; ma quello del gallese non è il solo esempio che è possibile passare in rassegna.

Sebbene Gianluigi Buffon abbia deciso di abbandonare i colori bianconeri, l’intenzione della Juventus è quella di non puntare su Mattia Perin: ecco perché Cherubini è all’opera per cercare un secondo portiere di esperienza, alla Sirigu per intenderci. Resta da capire quale sarà il futuro dell’ex portiere Genoa, in prestito la scorsa stagione al Grifone, il cui contratto con la Vecchia Signora scadrà il prossimo anno.