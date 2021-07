Calciomercato Juventus, Ronaldo: se parte c’è una sola opzione

La vera chiave del calciomercato della Juve è rappresentata dalla permanenza o meno di Ronaldo in bianconero. Il calciatore portoghese sembra essere più vicino alla possibilità di giocare per un’altra stagione a Torino. Come riporta però Sky Sport c’è ancora in piedi la pista Psg, l’unica percorribile in caso di partenza del calciatore. Ci sarebbero stato dei contatti con il club francese ma non così approfonditi.

The only way out for Cristiano Ronaldo is Paris Saint-Germain with whom there are ongoing contacts but still not so thorough. If he does not leave, he will remain at Juventus until his contract expires (2022).

