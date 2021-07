Il futuro di Cristiano Ronaldo è al centro delle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. L’ipotesi più plausibile è una soltanto.

Ieri Cristiano Ronaldo ha piazzato lì, sul suo profilo Instagram da 315 milioni di follower una doppia D: Decision Day. Lo ha fatto su una doppia R, una Rolls-Royce comprata in passato che non è coinvolta nella questione, se non come sfondo di lusso. E con un completo azzurro a pantalone corto. Cristiano usa legittimamente i suoi social anche per promuovere prodotti (gli ultimi due post erano su occhiali da sole). Sa inoltre come attirare l’attenzione quando i riflettori calano un po’ l’intensità dei watt. Secondo tutti i giornali del mondo, Gazzetta dello Sport, Daily Mirror e As in particolare, è probabile uno scambio con Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione in Bundesliga | Duello con il Napoli

Cristiano Ronaldo, riserva non sciolta?

L’unico club che può prendere Cristiano Ronaldo è il Psg che ha in esubero Mauro Icardi. L’argentino e il suo manager Wanda Nara sono ampiamente della partita. Il loro feeling con la Juve è noto da anni, le difficoltà nel suo rapporto col Psg da diverso tempo. La Juventus per lui è una soluzione ideale, mentre per i bianconeri la grande questione sul tavolo è il contratto. Maurito a Parigi guadagna circa 10 milioni a stagione, cifra proibitiva per la Juve che porterebbe il 9 argentino al livello dello stipendio di De Ligt.