Calciomercato Juventus, Pjanic back | Altro indizio social: c’entra….Dybala

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: il bosniaco lancia indizi importanti sulla sua possibile destinazione. Altro indizio social!

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci relative ad un presunto ritorno di Miralem Pjanic in bianconero, con la Vecchia Signora che potrebbe decidere di affondare il colpo non solo per Locatelli, per il quale l’intesa con il Sassuolo non è stata ancora raggiunta, ma anche per il centrocampista bosniaco, che il Barcellona è disposto a cedere anche in prestito pur di alleggerire il proprio monte ingaggi. Uno scenario che, però, potrebbe materializzarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui i bianconeri riuscissero a piazzare Aaron Ramsey, per il quale, almeno per il momento, mancano offerte concrete sul piatto.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Decisione presa!

Calciomercato, Pjanic-Juventus: il bosniaco e gli indizi social

Oltre al “like” galeotto messo all’articolo della Gazzetta che riferiva di un suo possibile ritorno in bianconero, quest’oggi “Mire” ha postato una storia su Instagram che lo ritrae mentre è “impegnato” in una videochiamata con Paulo Dybala ( fermato da un affaticamento muscolare che lo terrà fermo ai box per qualche giorno). Il legame con i suoi ex compagni è rimasto ottimo, così come il rapporto con Max Allegri, con il tecnico livornese che starebbe spingendo per poter riabbracciare colui che ha contribuito a rendere un regista pure.