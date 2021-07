Calciomercato Juventus, trattativa nel vivo | Si decide la prossima settimana

Calciomercato Juventus, la trattativa sta per entrare nel vivo. La decisione arriverà nella prossima settimana.

Una delle trattative più importanti in questa fase di calciomercato. Una alla quale Allegri ci tiene e anche tanto, visto che si parla di uno di quegli elementi che con il tecnico rientrato quest’anno si è espresso ai massimi livelli. All’inizio della prossima settimana il suo procuratore arriverà a Torino. E allora riprenderanno le strategie che nello scorso inverno si erano praticamente, e anche in maniera improvvisa, bloccate.

Dybala e la Juventus s’incontreranno la prossima settimana. E i tifosi iniziano già a contare i giorni che rimangono. Verrà sicuramente fatta una scelta: o un rinnovo a lungo termine con adeguamento del contratto, oppure un addio anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per il prossimo 30 giugno. Iniziare la stagione così, è troppo pericoloso per la Juventus. Che non si può minimamente permettere di perdere a zero – il rischio è questo – un calciatore dalle qualità di Dybala.

