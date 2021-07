De Zerbi: «Locatelli e la Juventus, vi dico come stanno le cose»

Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetz, pronto alla partenza del campionato ucraino. Ma non smette di seguire la sua Italia…

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto De Zerbi. La sua squadra si chiama Shakhtar Donetz ed è ai nastri di partenza come favorita. «Alleno giocatori molto forti – ha detto -. Obiettivi? Vincere il campionato. Poi dobbiamo comportarci bene nelle competizioni europee». L’ex allenatore del Sassuolo, tuttavia, non dimentica il campionato italiano dove si è distinto alla grande alla guida dei neroverdi. «Quando Locatelli e Berardi sono entrati nella finale contro l’Inghilterra, l’hanno fatto col piglio giusto. Orgoglioso di loro. Berardi aveva soltanto bisogno di rimettersi in carreggiata».

