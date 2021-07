Calciomercato Juventus, le parole di Allegri sanno di riconferma

Il calciomercato della Juventus in questa fase vede la dirigenza bianconera impegnata su più fronti sia per trovare nuove pedine ma anche per valutare eventuali partenze.

Si è parlato molto nelle scorse settimane del futuro di Federico Bernardeschi, che nell’ultima stagione non ha brillato con la Juve ma è stato convocato da Mancini nell’Italia che ha vinto gli Europei. Il ct ha avuto grande fiducia in lui, ripagata dalla perfetta esecuzione dei rigori sia in semifinale che in finale. Il ritorno di Allegri in bianconero sembra dare una nuova chance all’ex talento della Fiorentina, che a breve tornerà insieme agli altri azzurri dalle vacanze per rimettersi a disposizione del tecnico.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente