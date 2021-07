Calciomercato Juventus, ufficiale: l’esterno ceduto in prestito

In questa fase del calciomercato la Juventus si sta impegnando molto non solo per gli acquisti, ma anche riguardo le cessioni da effettuare per sfoltire l’organico.

Questo non solo per la prima squadra, ma anche per l’Under 23, che sta avendo una fase di rinnovamento. La Juventus ha già ceduto in prestito diversi elementi nelle serie minori, soprattutto in serie B, dove si potrà valutare il loro percorso di crescita lontano da Torino. In un campionato lungo e combattuto. E un altro giocatore si aggiunge alla lista visto che quest’oggi, visto che Di Pardo è un nuovo giocatore del Vicenza, allenato da Mimmo Di Carlo.

