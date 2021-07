Calciomercato Juventus, l’ultimatum del Sassuolo per Locatelli

Sono giorni davvero molto importanti per il calciomercato della Juventus, con Allegri che presto potrebbe veder arrivare a Torino dei volti nuovi.

Non ci sono dubbi, l’allenatore della Juventus non ha fatto mistero di voler puntare in alto ma per farlo ha bisogno di innesti in tutti i reparti. Ci saranno novità attese a centrocampo, dove ormai gli obiettivi sono da tempo definitivi, e arriverà anche un altro attaccante. In questo modo Allegri avrà delle maggiori opzioni di scelta in una stagione che sarà lunga e logorante, con la squadra che sarà impegnata su più fronti. Tornando al centrocampo, prosegue la trattativa per Manuel Locatelli, stella del Sassuolo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie