Calciomercato Juventus, rinnovo vicino | Sfuma l’attaccante

By

Calciomercato Juventus, il rinnovo sembra essere più vicino: sfuma l’attaccante, nel mirino in caso di una partenza lì davanti

La situazione relativa a Cristiano Ronaldo, in questo momento, sembra comunque essere delineata: il portoghese, rientrato a Torino la scorsa settimana, dovrebbe rimanere. Ma non si può mai avere la certezza definitiva fino alla chiusura del calciomercato, anche perché, il suo futuro, è legato alla trattativa che vede Mbappé nel mirino del Real Madrid. Se i Blancos dovessero piazzare l’attacco decisivo per il francese, allora Leonardo sarebbe sempre pronto a tuffarsi su Ronaldo.

E la Juventus, sapendo questo, tiene comunque aperte diverse piste: da quella che riguarda Mauro Icardi, a quella che vede al centro dell’attenzione Gabriel Jesus del Manchester City. Ma, nelle scorse settimane, si è parlato anche di Dembele: l’attaccante del Barcellona, anche per via di un impiego risicato, sembrava essere in partenza. Invece dalla Spagna fanno sapere che è vicino ad un rinnovo.

LEGGI ANCHE: Ronaldo e la Juventus, nuova puntata della telenovela dell’estate