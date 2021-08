Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Assalto da 15 milioni

Calciomercato Juventus, colpaccio da 15 milioni di euro: altro pericolo per Cherubini. Ecco i dettagli dell’offerta.

Nikola #Milenkovic is almost done to join West Ham from Fiorentina for around 15M€ with adds on. The Italian team has even sign replacement for the player, Matija #Nastasic from Schalke. 🇷🇸 #WHUFC

Dopo l’addio di Demiral, che nella giornata di oggi ha effettuato le visite mediche con l’Atalanta, si erano rincorse molte voci inerenti un possibile approdo in bianconeri di Nicola Milenkovic, individuato come il naturale sostituto del difensore turco ex Sassuolo. Tuttavia, a meno che non arrivi un’offerta concreta per almeno uno tra Rugani e Dragusin, i bianconeri non dovrebbero intervenire nuovamente per puntellare un reparto che comunque offre buone garanzie. Ecco che il West Ham sta approfittando di questa situazione per inserirsi con decisione, e sferrare l’assalto decisivo per acquistare Milenkovic.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Pjanic in arrivo | Spunta la data

Calciomercato Juventus, irruzione del West Ham | 15 milioni per Milenkovic

Secondo quanto riferito da Almeida, il West Ham avrebbero quasi concluso l’affare Milenkovic, mettendo sul piatto circa 15 milioni di euro: ricordiamo che il contratto del serbo scade nel 2022, e i gigliati non possono permettersi il lusso di perderlo a zero, anche perché i dialoghi per il rinnovo sono naufragati da tempo. Ma i toscani hanno individuato già il successore di Milenkovic: si tratta di Matija Nastasic, attualmente in forza allo Schalke 04, ma che ha già militato con la maglia viola.