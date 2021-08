Calciomercato Juventus, per Milenkovic potrebbe cambiare tutto. Il giovane difensore della Fiorentina è pronto a cambiare squadra.

Calciomercato Juventus, il difensore della Fiorentina è pronto a cambiare squadra. Sembra ormai tutto fatto per l’addio definitivo del giovane serbo. Fra le big di Serie A, la società bianconera è la squadra in pole che vorrebbe garantirsi il talentoso centrale ma, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da ‘Sky Sport’ non ci sarebbe ancora l’ufficialità fra West Ham e Fiorentina per il passaggio definitivo del giocatore. Motivo che fa ben sperare la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, per Milenkovic cambia tutto | C’è una novità

Secondo il portale ‘Sky Sport’, non ci sarebbe, infatti, ancora nessun accordo tra Fiorentina e West Ham per il trasferimento di Milenkovic in Inghilterra. Tra le due parti, cioè tra domanda e offerta, ci sarebbe una distanza di ben tre milioni di euro.