Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato: va in Premier League

È stato a lungo uno degi nomi più accostati al calciomercato della Juventus ma adesso questo obiettivo sembra davvero stia per sfumare.

Nell’ultima partita giocata e persa contro il Barcellona domenica sera la difesa bianconera ha evidenziato delle difficoltà e anche numericamente probabilmente ci sarà bisogno di un innesto dopo la cessione di Demiral all’Atalanta. Anche se rimane da capire quale sarà il futuro di Rugani e De Sciglio: i due sono rientrati dai rispettivi prestiti e non è escluso che Allegri possa tenerli in rosa per la prossima stagione. Tuttavia, come dicevamo, nei mesi scorsi si è parlato a lungo del possibile approdo in bianconero di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

