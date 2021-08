By

Calciomercato Juventus, il possibile erede di CR7 ha detto di voler lasciare la propria squadra e arriverebbe il prossimo giugno.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora potrebbe aver scelto il prossimo acquisto in attacco, il cosiddetto erede di Cristiano Ronaldo che proprio a giugno lascerà la società bianconera a zero. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’erede designato di Cristiano proverrebbe dalla Bundesliga, esattamente dal Bayern Monaco. Si parla di un bomber senza eguali, ovverosia, di Lewandowski. Il bomber polacco potrebbe infatti diventare il prossimo attaccante bianconero e guarda caso, proprio a giugno del prossimo anno lascerà i bavaresi per una nuova avventura fuori dalla Germania.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di CR7 | Arriva in estate

Il bomber polacco non ha certo bisogno di presentazioni. Giocatore formidabile sotto porta e autentico cecchino quando si tratta di fare gol importanti. Come qualità non ha eguali, attaccante di razza e di stazza, vista la sua altezza. Giocatore formidabile che potrebbe certamente fare comodo a questa Juventus, soprattutto abbinato a giocatori con le qualità di Dybala.