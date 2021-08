Juventus, la formazione anti-Udinese: può esserci una sorpresa

La Juventus è ormai pronta per il suo debutto stagionale. Domenica sarà di scena sul campo dell’insidiosa Udinese di mister Gotti.

Ultimi dubbi da sciogliere dunque per l’allenatore. “Antivigilia di sfida con i friuliani che ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri svolgere una seduta tecnica in mattinata con esercitazioni prevalentemente per lo sviluppo della manovra avanzata e la reazione su palla persa” si legge sul sito internet dei bianconeri. Nessun problema particolare di formazione se non quelli già noti. Non ci saranno Rabiot e Arthur che sono infortunati e sarà assente anche l’americano McKennie, squalificato. Dunque è a centrocampo che le scelte del tecnico livornese sembrano quasi obbligate.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per il difensore bianconero