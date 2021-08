Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Spunta la data: i dettagli

Calciomercato Juventus, prolungamento Dybala: ecco quando è stato fissato l’incontro tra le parti, per provare ad arrivare ad un’intesa.

Il primo tempo della partita di Udine è stato illuminato dal talento cristallino di Paulo Dybala, che ha trascinato la Juventus con un goal ed un assist di pregevole fattura: la fascia di capitano e il carico di responsabilità che inevitabilmente gravano sulla Joya, hanno consegnato al popolo bianconero un giocatore rinato che, per stessa ammissione di Allegri, è pronto a rimettersi in gioco, e a riprendersi quanto la sfortuna e gli infortuni gli hanno ingiustamente tolto in questi ultimi anni. Da risolvere, però, vi è sempre il nodo relativo al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022; nei giorni scorsi sono andati in scena dei summit tra l’agente dell’argentino, Jorge Antun, e gli uomini mercato della Vecchia Signora.

Incontri che, sebbene non abbiano portato ad una fumata bianca, sono comunque stati utili per scoprire le carte: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, permane ancora la distanza tra domanda ed offerta: 10 milioni l’offerta della Juventus, 10 milioni più due di bonus la richiesta dell’ex Palermo. Discrepanza non eccessiva, sia chiaro, ma che comunque va limata.