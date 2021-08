Juventus, novità importanti nella formazione anti-Empoli

Il calciomercato non deve distrarre la Juventus, che domani sera sarà impegnata nella seconda giornata di campionato per affrontare l’Empoli.

Dopo aver steccato all’esordio contro l’Udinese, adesso la formazione bianconera sa benissimo che deve assolutamente battere l’undici di Andreazzoli per non perdere altro divario dalle big, che al contrario di Dybala e soci hanno già tre punti in classifica. Di sicuro non ci sarà Ronaldo, lo ha annunciato Allegri in conferenza stampa e del resto ormai la partenza del portoghese era già nell’aria da qualche giorno. E’ ufficiale l’approdo allo United. La Juventus dovrà essere brava a concentrarsi sul campo. Senza il suo numero sette adesso inizia per i bianconeri un nuovo cammino.

