Calciomercato Juventus, può cambiare il futuro di Dragusin

Ultime ore di calciomercato per la Juventus che oltre a comprare deve anche definire il futuro di alcuni calciatori che sono in rosa.

La volontà del club è chiara, è quella di mandare in prestito i calciatori che altrimenti a Torino rischierebbero di trovare poco spazio. Discorso che vale sia per i talenti dell’Under 23 sia per alcuni elementi della squadra di Allegri, che hanno bisogno di giocare con continuità per migliorare e tornare più forti a Torino. In partenza nelle ultime ore di calciomercato potrebbero esserci il laterale Pellegrini e anche il centrale romeno Dragusin.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri