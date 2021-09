Juventus, la stagione attuale vedi i bianconeri con solo un punto dopo tre partite, gli stessi della stagione 15-16 ma con una differenza.

Juventus, l’attuale stagione in corso vede i bianconeri ad un solo punto dopo tre partite. Un risultato ambiguo e quasi paradossale ma non è la prima volta. Infatti nell’ormai lontano 2015-2016 i bianconeri avevano lo stesso punteggio ma con una grande differenza: gli uomini in campo. Proprio così. In quell’annata di successi consecutivi la rosa bianconera doveva ritrovarsi e il blackout di inizio stagione è stato solo un momentaneo colpo di scena che a poi visto una rimonta decisamente ber orchestrata proprio da Allegri.

Juventus, stessi punti della stagione 2015-2016 | C’è però una differenza

Il punteggio era infatti lo stesso ma con una grande differenza. La rosa dell’epoca doveva solo ritrovarsi mentre quella di oggi è in completa ricostruzione. Costruzione che avviene proprio tramite i nuovi giocatori, i cosiddetti giovani che devono, visto il peso della maglia bianconera, riuscire a fare la differenza fin da subito. Certamente non un’impresa facile dato il periodo di transizione in cui la Juventus vive ormai da due anni, con cambio di allenatori e un mercato sempre più problematico.