Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro di De Ligt spiazza tutti, e alimentando molti subbi sulla permanenza del difensore olandese.

Contro il Milan, Allegri ha preferito lasciarlo in panchina, affidandosi all’esperienza di Bonucci e Chiellini. Anche contro il Napoli, De Ligt non è partito titolare, giocando soltanto pochi scampoli di gara, salvo poi disputare tutti i 90 e passa minuti in Champions League contro il Malmoe. Più in generale, non è un periodo facile per il gigante olandese, che anche in Nazionale ha perso il posto da titolare inamovibile, a vantaggio di De Vrij; ecco perché cominciano ad aleggiare molti dubbi sull’eventuale permanenza del difensore ex Ajax in bianconera, per stessa ammissione del suo procuratore Mino Raiola.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba da 150 milioni | L’assist di Raiola

Calciomercato Juventus, Bryan Roy a sorpresa: “Addio De Ligt a fine stagione”

Ad agitare ancor di più le acque ci ha pensato Bryan Roy, ex calciatore dell‘Ajax, che tra l’altro ha avuto dei trascorsi anche nel settore giovanile dell’Ajax e quindi ha avuto modo di interfacciarsi personalmente con l’ex capitano della squadra di Amsterdam. Intervistato da tuttojuve.com, Roy ha parlato della possibilità che De Ligt lasci la Juve a fine stagione. Ecco le sue parole: “Non riesco a capire il motivo per il quale non sia sceso in campo contro il Milan, alla luce della carta d’identità di Chiellini e Bonucci. Penso che andrà via a fine stagione.”