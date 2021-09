Calciomercato Juventus, bomba da 150 milioni | L’assist di Raiola

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Il giornalista Fabrizio Romano ha sottolineato su Twitter come la volontà della Juventus sia quella di tenersi stretta il suo difensore. Ma c’è un retroscena che potrebbe cambiare le carte in regola. L’esperto scrive: “Matthijs de Ligt ha una clausola rescissoria nel contratto con la Juventus ed è per questo che Raiola ha parlato del suo futuro. Sarà valida a partire dall’estate 2022 per 150 milioni di euro“. Chi vorrà strapparlo ai bianconeri insomma dovrà mettere sul piatto quella cifra, decisamente importante, specie di questi tempi.

Matthijs de Ligt has a release clause into his contract with Juventus and this is why Raiola spoke about his future. It will be valid starting from summer 2022 for €150m – Juve are still hoping to keep him. 🇳🇱 #Juve

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2021