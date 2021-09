Juventus, contro lo Spezia potrebbe non esserci: aperto il ballottaggio

La Juventus è già al lavoro in vista della prossima partita, mercoledì, che vedrà i bianconeri impegnati sul campo dello Spezia.

“Scarico e palestra, oggi, per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo: nel menu esercitazioni per la manovra avanzata e situazioni di 2 contro 1 e 3 contro 2” si legge sul sito bianconero. Vincere sarà indispensabile per risalire la classifica e anche per avere una iniezione importante di fiducia. Allegri dovrà in queste ore valutare le condizioni di diversi suoi uomini.

