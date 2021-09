Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Offerta già a gennaio

Calciomercato Juventus, centravanti dalla Premier, Cherubini morde il freno e prepara l’assalto già a gennaio.

Sebbene a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato si sia materializzata la cessione di Cristiano Ronaldo, alla fine la Juventus ha deciso di sostituire l’asso portoghese soltanto con Moise Kean, decidendo di non puntare su un attaccante di maggiore esperienza, ma dall’ingaggio inevitabilmente più elevato. Una scelta che fino ad ora non sta pagando, dal momento che l’attaccante ex Everton si è fatto notare soltanto per lo sciagurato intervento con il quale ha propiziato il goal di Koulibaly in quel di Napoli, non riuscendo mai ad incidere negli spezzoni di gara nei quali Allegri lo ha chiamato in causa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma | Raiola e la svolta decisiva

Calciomercato Juventus, affare Lacazette | Offerta ed affondo già a gennaio

Ecco perché, secondo quanto riportato da ESPN, la Vecchia Signora starebbe entrando nell’ordine di idee di sferrare l’assalto decisivo all’attaccante francese dell’Arsenal Alexandre Lacazette, per il quale sarebbe pronta un’offerta già a gennaio. Ricordiamo che il contratto dell’ex Lione con i Gunners scade nel 2022, ragion per cui il club inglese potrebbe anche decidere di darlo via, a fronte di un indennizzo irrisorio, pur di non perderlo a zero. Sul francese avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi anche il Milan, senza però affondare il colpo.