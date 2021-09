Torino-Juventus, tegola Juric | Il derby è a rischio

Torino-Juventus, problema per Juric, tecnico del granata. Non solo Belotti potrebbe saltare il derby. C’è un altro a rischio forfait

Perde i pezzi Ivan Juric, tecnico del Torino, in vista del derby del prossimo weekend contro la Juventus in programma all’Olimpico Grande Torino. Non solo Belotti rischia di saltare la stracittadina – poi ci sarà la sosta per le nazionali – ma anche l’ex della partita, cioè quel Marco Pjaca che negli ultimi giorni del calciomercato ha cambiato casacca rimanendo nella stessa città.

Il fantasista, nella gara contro la Lazio, è uscito anzitempo per un problema muscolare. E non ci sarà contro il Venezia, prossimo impegno dei granata. E, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il derby è a forte rischio. Pjaca dovrebbe essere nuovamente a disposizione solamente dopo lo stop per gli impegni internazionali. Una tegola per Juric, ma sicuramente un problema in meno per Allegri che, in questo momento così delicato per la sua squadra, deve davvero guardarsi da tutto e tutti.

