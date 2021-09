Calciomercato Juventus, Rudiger parla del suo futuro

Il calciomercato della Juventus vede la formazione bianconera a caccia di rinforzi sia per gennaio che per l’estate del 2022.

A giugno del prossimo anno scadrà il contratto di tanti ottimi calciatori, elementi che farebbero senz’altro comodo alla Juventus. Se non arriverà il rinnovo saranno liberi di accasarsi altrove a parametro zero. Nella lista dei possibili futuri svincolati c’è anche Antonio Rudiger, oggi al Chelsea, giocatore che conosce bene il nostro campionato per averci militato con la maglia della Roma.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri