Calciomercato Juventus, colpo Muriel | Scambio a sorpresa per gennaio

Calciomercato Juventus, affare Muriel: i bianconeri proveranno ad intavolare un super scambio già nel mercato di gennaio. Ecco quale.

Nel toto nomi accostati alla Juventus per il dopo Cristiano Ronaldo figurava anche il profilo di Luis Muriel, per il quale la Juve ha effettuato dei sondaggi esplorativi, che però non sono stati approfonditi per la volontà del club orobico di continuare a puntare sul colombiano, che tra l’altro in queste settimane sta provando a recuperare la condizione fisica dei tempi migliori. E così, i bianconeri sono stati costretti a tirare i remi in barca prima ancora di poter approfondire ogni tipo di discorso, virando quindi su Moise Kean, approdato all’ombra della Mole negli ultimi giorni di mercato.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “rinnovo a vita” | Spunta la data della firma

Calciomercato Juventus, scambio Kulusevski-Muriel a gennaio? Ecco l’ultima idea

Stando a quanto riferito da calciomercato.it, ci potrebbe però essere un clamoroso ritorno di fiamma a stretto giro di posta: gli orobici valutano Muriel almeno 35-40 milioni di euro, una cifra che la Juve potrebbe drasticamente ridimensionare inserendo nell’affare, come parziale contropartita, il cartellino di Dejan Kulusevski, per quello che si rivelerebbe un clamoroso ritorno. Resta da capire, però, se effettivamente Gianpiero Gasperini deciderà di avallare questo tipo di scambio, anche se con l’addio sempre più probabile di Ilicic, un esterno “fisico” come lo svedese potrebbe fare al caso di una compagine che sta faticando sull’aspetto che fino a poco tempo fa era il suo punto di forza: la condizione fisica.