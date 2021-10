Calciomercato Juventus, manca la firma sul rinnovo | Tutto può succedere

Calciomercato Juventus, dietro la mancata firma sul rinnovo potrebbero esserci proprio i bianconeri pronti a chiudere l’affare.

Calciomercato Juventus, dalla Francia sono sicuri. Dietro la mancata firma di Dembele e del suo contratto con il Barcellona potrebbe esserci dietro la squadra bianconera. Dal portale francese ‘le10sport.com’ si parla infatti di un futuro tutt’alto che scritto per l’esterno dei blaugrana. L’agente del giocatore non ha ancora risposto affermativo alla richiesta del prolungamento del contratto che lo legherebbe altri anni al Barcellona e ora tutto può accedere.

Dembele alla Juventus | Obiettivo nel mirino

Il nazionale francese potrebbe infatti essere un grande obiettivo per l’estate. I bianconeri dopo l’addio dei Cristiano Ronaldo hanno risparmiato diversi soldi e non è scontato che nella prossima sessione di mercato alcuni esuberi potrebbero partire. Il mancato rinnovo del fuoriclasse francese potrebbe infatti essere una sorta di messaggio in codice per far sperare nella chiusura della trattativa proprio in estate.