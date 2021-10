Calciomercato Juventus, nuovo inserimento | C’è anche il Barcellona

Calciomercato Juventus, nuovo inserimento per il centrocampista francese. Secondo Espn ci sarebbe anche il Barcellona pronto all’assalto

C’è anche il Barcellona. E si allunga così la coda delle possibili pretendenti al centrocampista che la prossima stagione si potrebbe liberare a parametro zero dal Manchester United.

Sì, sul Paul Pogba, secondo quanto riportato da Espn, ci sarebbe anche il club catalano. Anche se viene rimarcato il fatto che Laporta non ha tutta questa forza economica, al momento, per pagare lo stipendio al calciatore e soprattutto la commissione enorme che andrebbe nelle tasche di Mino Raiola pronto al trasferimento più importante della sua carriera. Perché riuscire a liberare il Polpo senza costi per il nuovo club, potrebbe garantire un introito enorme a uno dei procuratori più importanti del panorama internazionale. Ma tant’è, le informazioni in questo momento sono appunto queste.

Calciomercato Juventus, il Manchester ci prova per Tchouameni

E su chi punterebbero i Red Devils qualora Pogba partisse davvero? Ovviamente su Tchouameni, elemento del Monaco, che ormai ha capito che lascerà il Principato nella prossima stagione. Il giovanissimo centrocampista è entrato nei radar dei migliori club europei, ed è sicuramente pronto al grande salto dopo aver anche disputato una buona Nations League con la sua nazionale.

Sempre secondo Espn, il club di Manchester potrebbe inserirsi nella corsa che vede già ai nastri di partenza la Juventus e il Psg. Con i bianconeri che però si sono mossi in anticipo e che in questo momento appaiono leggermente favoriti. Ma per strappare il gioiellino al Monaco servono almeno 50 milioni di euro (una cifra che lievita settimana dopo settimana) e che sicuramente mette paura a chi si presenta a chiedere informazioni. Fatto sta che la prossima estate ci potrebbe essere un vero e proprio incastro di mercato, con la Juventus che comunque non sta sicuramente a guardare. E questo è già un buon segnale.