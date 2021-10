Pagelle Juventus Roma 1-0 e voti: Szczesny provvidenziale, (Kaio) Kean

Voti Juventus Roma e pagelle: la valutazione delle prestazioni dei bianconeri contro la compagine di Mourinho.

Pagelle Juventus

Szczesny 7,5 Tek è tornato, ufficialmente: ipnotizza Veretout dagli undici metri, mettendo una pezza ad un rigore che lo stesso estremo difensore polacco aveva causato. Sicuro in tutte le situazioni di gioco: giganteggia nella sua area di rigore

Danilo 6 Giudiziosa la sua prova: non si propone molto, ma fa quello che deve in difesa.

De Sciglio 7 Una delle note più positive di questa partita: cattivo, attento, caparbio. Prova la conclusione in più circostanze, illuminante il suo cambio di campo che propizia il goal: esce tra gli applausi scroscianti dello Stadium.

Chiellini 7 Professor Chiellini sale in cattedra, ingarbugliando Abraham ed inaridendo le fonti di gioco giallorosse. Rischia solo in una circostanza, su Pellegrini

Bonucci 6,5 Attento ed illuminante in alcune aperture panoramiche: imprescindibile.

Cuadrado 5,5 Confusionario, come non lo si vedeva spesso: poco “pulita” la sua prestazione, incesellata più che da spinte propulsive, da attenzione in fase di non possesso

Locatelli 6 Fa sempre il suo: match senza infamia e senza lodi, ma comunque positiva.

Bentancur 6,5 Convincente, sia in fase di non possesso, che in quella di impostazione: aggredisce i portatori di palla avversaria con una ferocia ed una cattiveria da vero mastino.

Bernardeschi 7 Stesso giudizio dato a De Sciglio: una piacevole sorpresa. Fa la barba al palo con una conclusione dai 23 metri, ci prova anche in rovesciata.

Chiesa 5 Poco incisivo, fumoso ma non morde. Prestazione opaca

Kean 7 Trova il goal, e non è un dettaglio, sebbene molto fortunoso, ma ciò che farà più piacere ad Allegri è la voglia di sbattersi, di offrire sempre una valvola di sfoga ai suoi compagni.