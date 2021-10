Calciomercato Juventus, obiettivi cambiati | Si avvicina il colpo

Calciomercato Juventus, obiettivi cambiati. E in questo modo il colpo per Cherubini si avvicina. Ecco le ultime dalla Spagna

Ha improvvisamente cambiato obiettivo. E in questo modo, una delle concorrenti, si è praticamente tirata fuori. Il colpo per Cherubini, secondo le ultime riportate dalla Spagna, si avvicina.

La notizia che todofichajes.com mette in evidenza in queste ore, è che il Borussia Dortmund, che ormai ha praticamente capito di non avere nessuna possibilità di trattenere Haaland anche la prossima stagione, avrebbe messo nel mirino un attaccante diverso da Dusan Vlahovic, l’elemento della Fiorentina che è un reale obiettivo bianconero, e che proprio i gialloneri nelle scorse settimane avevano sondato. Una news che fa felice sicuramente Cherubini, visto che il Dortmund sembrava una delle candidate nella corsa al serbo.

Calciomercato Juventus, Il Dortmund si tira fuori

Il Borussia praticamente si è tirato fuori virando decisamente su Haller dell’Ajax che ha iniziato alla grande la stagione con 11 reti in altrettante presenze tra Eredividie e Champions League. Un problema in meno, per il momento, per Cherubini, che però sa bene che ci sono altri club pronti a bussare alla porta di Commisso per cercare di prendere uno degli attaccanti più importanti del panorama internazionale.

Ma certamente, questa notizia, avvicina e anche di molto il possibile colpo Vlahovic per la Juventus, che la prossima estate punterà decisa sul viola che stasera sarà impegnato nella gara della sua Fiorentina sul campo del Venezia. Un’altra occasione per mettersi in mostra. Anche se i dirigenti della Juve ci sperano un po’ di meno perché il prezzo potrebbe ulteriormente lievitare.