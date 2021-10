Calciomercato Juventus, Mou vuole il baby fenomeno | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus, anche Mourinho avrebbe messo gli occhi sul baby prodigio che tanto sta incantando i bianconeri.

Calciomercato Juventus, anche lo special one avrebbe messo gli occhi sul baby prodigio che sta, letteralmente, incantando tutte le big di Serie A. Stiamo parlando di un attaccante ancora molto giovane ma capace, con le sue prestazioni, di attirare l’attenzione delle grandi. Si parla, ovviamente, di Lucca. Il bomber del Pisa è il sogno delle squadre ai vertici della Serie A e la Roma, dopo la Juventus, sarebbe pronta a chiudere per il baby attaccante. Classe 2000 proprio come Vlahovic, Lucca ha attirato l’attenzione a sé anche di José Mourinho che avrebbe già ideato la strategia vincente per convincere la dirigenza a cederlo.

Mourinho vuole Lucca e propone lo scambio

Per assicurarsi il giovane italiano, Mourinho metterebbe sul piatto uno tra i due giocatori: Bove o Zalewski. Con queste contropartite tecniche la Roma potrebbe quindi anticipare le avversarie riuscendo a superare la concorrenza della Vecchia Signora. Bove è infatti un talento in grande crescita della squadra giallorossa e Zalewski potrebbe fare comodo al Pisa.

Uno scambio per superare la concorrenza. Mourinho vuole Lucca ma la Juventus sembrava anche molto vicina a chiudere la trattativa. Vedremo, dunque, quale sarà la contromossa dei bianconeri.