Guardare al 2022 con rinnovate ambizioni di calciomercato. La Juventus sa benissimo che deve rinforzarsi per puntare sempre più in alto.

Nel prossimo mese di gennaio non si faranno sicuramente dei grandi investimenti, Ma tutti i club europei, e la Juventus non fa eccezione, sono pronti ad approfittare delle opportunità che potrebbero esserci. Non solo in Italia ovviamente. L’obiettivo è quello di colmare le lacune che si sono palesate e si paleseranno fino alla fine dell’anno. I bianconeri potrebbero cercare Delle nuove pedine in mezzo al campo ed è dall’estero che potrebbe arrivare una opportunità da sfruttare.

Calciomercato Juventus, Ceballos in partenza dal Real Madrid

Sportmediaset riporta alcuni rumors che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “Diariogol”, che vorrebbero in partenza il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. Il calciatore non sarebbe nei piani di Carlo Ancelotti e per questo motivo a gennaio potrebbe lasciare il club madrileno. Sulle sue tracce, tra le altre, ci sarebbe la Juventus anche se il Betis pare in position. Per lasciarlo partire il Real si acconterebbe di una somma di circa 15-20 milioni di euro.