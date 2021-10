Juventus, il vicepresidente Nedved non ha dubbi | “Tutto possibile”

Juventus, anche Nedved è intervenuto all’assemblea degli azionisti parlando con ottimismo del presente ma anche e soprattutto del futuro.

Juventus, anche il vicepresidente Pavel Nedved è intervenuto all’assemblea degli azionisti dove insieme al presidente Andrea Agnelli si è parlato dei piani finanziari focalizzandosi sul presente ma anche e soprattutto sul futuro. Proprio il futuro spaventa i tifosi, che ne sarà di questa Juve? Che ne sarà, appunto, della squadra e della possibile corsa scudetto dopo tutti questi punti persi per strada. La distanza numerica dalla capolista aumenta giornata dopo giornata e a tal proposito il vicepresidente non ha alcun dubbio alcuno e il suo ottimismo rassicura l’ambiente.

Nedved rassicura: Discorso scudetto ancora aperto

Nedved non ha dubbi. La Juventus può recuperare e non solo…può vincere ancora lo scudetto, anche perché parlarne già adesso (di scudetto) risulta un po’ troppo avventato. L’ottimismo del vicepresidente Pavel Nedved è tale da garantire quella positive vibe che in questo momento sembra vacillare, almeno in una fetta della tifoseria che sfogandosi sui social sembra rassegnata dall’eventuale corsa scudetto. Non è di questo partito il vicepresidente, che, stando proprio alle sue parole risponde così.

“In questo momento non ha senso parlare di obiettivi e di scudetto, ma sono state giocate soltanto dieci giornate di campionato e possiamo tranquillamente recuperare i punti persi. Ora dobbiamo focalizzarci partita per partita e a recuperare posizioni”.