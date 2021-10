Juventus, Verona nel mirino: tutti i dubbi di formazione

Ultimi allenamenti per la Juventus prima di mettersi in viaggio verso Verona, prossima tappa del campionato di serie A per i bianconeri.

Una trasferta che si preannuncia molto insidiosa per gli uomini di Allegri, che dovranno fare i conti con gli scaligeri di Tudor. L’ex difensore della Juventus è riuscito in poche settimane a trasformare il Verona, portandolo al successo casalingo contro big come Roma e Lazio e trasformandolo in una macchina da gol. Per l’allenatore bianconero ancora dubbi legati all’undici da mandare in campo. Il ko di Sassuolo è di quelli da cancellare al più presto e l’intenzione dei giocatori è ovviamente quella di andarsi a prendere i tre punti al Bentegodi.

Juventus, possibile turno di riposo per Locatelli

Chi gioca contro il Verona? Non ci sarà De Sciglio, da valutare invece le condizioni di Kean e Bernardeschi che in ogni caso non sarebbero titolari. Tornerà Szczesny tra i pali, in difesa Bonucci potrebbe riposare e lasciare spazio alla coppia De Ligt- Chiellini. A centrocampo invece potrebbe rimanere fuori Locatelli per un turno di riposo, con Arthur al fianco di Bentancur e Rabiot come esterno sinistro. In attacco Dybala è sicuro di una maglia da titolare, al suo fianco potrebbe agire Chiesa con Morata destinato alla panchina così come Kulusevsku.