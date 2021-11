Calciomercato Juventus, addio Chelsea | Scelta la prossima squadra

Calciomercato Juventus, addio al Chelsea. Il difensore ha scelto la sua prossima destinazione per l’estate che verrà.

Calciomercato Juventus, la partenza di Rudiger dal Chelsea sembra cosa ormai fatta. Il suo prossimo club, infatti, potrebbe essere il Real Madrid. Come riferito da ‘Mundodeportivo’ il difensore tedesco avrebbe volontà di scegliere i blancos come prossima squadra, non appena finirà la sua naturale scadenza di contratto con i blues, cioè giugno.

Rudiger al Real Madrid a parametro zero

Addio anche Juventus, il giocatore sembra essere deciso sulla sua prossima destinazione. E non è quindi una notizia se il Chelsea ha deciso di rinnovare il contratto di Chalobah, sostituto di Rudiger per fare almeno in modo che se l’ex difensore della Roma, lasciasse Londra come sembra, la squadra possa avere già un sostituto pronto.

Il Real Madrid avrebbe un sogno “proibito” di riuscire in un’impresa epica in estate. Infatti i blancos per l’estate vorrebbero riuscire a tesserare Rudiger, Pogba e Mbappé a parametro zero, spiazzando, così, la concorrenza europea. Juventus verrebbe dunque beffata doppiamente, perché il Real ha anche nel mirino l’altro sogno Paul Pogba.