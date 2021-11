Juventus-Fiorentina, cosa dicono i bookmaker sulla sfida dello Stadium

Questa sera alle ore 18 la Juventus scende in campo per affrontare la Fiorentina in un match di serie A che si preannuncia complicato.

I viola di Italiano infatti giocano un calcio moderno e offensivo, capace di mettere in risalto uno dei giovani attaccanti più ambiti in tutta Europa come Vlahovic. Nel mirino tra l’altro proprio della Juventus. Gli uomini di Allegri però non possono far altro che puntare ai tre punti. Dopo gli stop contro Sassuolo e Verona la vetta è diventata un obiettivo complicato da raggiungere per Dybala e compagni. Ma bisogna accorciare le distanze dalle altre big e per questo motivo non ci sono alternative al successo contro la Fiorentina. Ecco cosa dicono i bookmaker sulla partita dello Stadium.

Juventus nettamente favorita per la vittoria secondo gli analisti

Come si legge su Agipronews, c’è grande fiducia attorno alla squadra bianconera, apparsa rigenerata in Europa e ora a caccia di conferme. Gli analisti di Betflag ad esempio offrono il segno 1 in lavagna con una quota di 1.62, che di fatto testimonia come la Juventus sia favorita questo pomeriggio per la vittoria. Il successo della Fiorentina è infatti offerto a 5.10 e il segno X a 4.10. Quote decisamente alte che evidenziano – come detto – come ci sia grande fiducia e come ci siano grandi aspettative nei confronti della squadra di Allegri.