Calciomercato Juventus, affare a gennaio | C’è il via libera

Calciomercato Juventus, il giocatore depresso ha chiesto la cessione. Affare a gennaio, c’è il via libera. Ma la concorrenza è davvero tanta

Affare a gennaio. Si può. Sì, perché dalla Spagna sarebbe arrivato il via libera a una possibile partenza del giocatore, che da quando è arrivato Ancelotti, non ha mai trovato quello spazio che lui chiede. E allora, depresso, avrebbe chiesto la cessione al Real Madrid. Anche se il tecnico gli avrebbe chiesto di rimanere, ma non si opporrebbe, di certo, a un addio.

Anche perché, Ancelotti, ha parlato già in questi termini quando gli è stata messa in evidenza la situazione relativa ad Hazard: “Nessun giocatore, con me, è rimasto controvoglia” ha detto il tecnico italiano. E questa situazione adesso vede protagonista anche Luca Jovic.

Calciomercato Juventus, c’è il via libera

L’attaccante classe 1997 non è contento del proprio minutaggio. E vorrebbe trovare una sistemazione per giocare di più. Al Real Madrid lo spazio non abbonda, anche perché lì davanti c’è uno che si chiama Karim e che di cognome fa Benzema. Quindi è lui il titolare al quale Ancelotti si affida e che non salta mai una partita. Per questo motivo, una cessione, appare davvero possibile.

Occhio però: non ci sarebbe solamente la Juventus sul giocatore – i bianconeri hanno realmente bisogno di un centravanti – ma anche l’Inter, in Italia, ci potrebbe fare un pensierino. Infine, però, i problemi maggiori potrebbero arrivare dalla Premier League, dove l’Arsenal appare realmente pronto a fare l’assalto decisivo. Bene, in poche parole, la concorrenza è ampia ed è anche difficile da sbaragliare. Ma i buoni rapporti tra la Juve e il club spagnolo potrebbero fare la differenza. La notizia è riportata dal portale spagnolo Defensa Central.