Mondiali 2022, per l’Italia ci sono ancora i playoff | Teste di serie ed avversarie

Mondiali 2022, ad attendere l’Italia ci sono ancora i playoff: ecco le avversarie e le teste di serie degli “spareggi”.

Italia, ci risiamo. A qualche anno di stanza dalla triste notte di Milano nella quale la Svezia ottenne la qualificazione a discapito della compagine allenata da Gianpiero Ventura, gli Azzurri di Mancini dovranno passare nuovamente per la “lotteria” dei playoff, dopo aver ottenuto un modesto pareggio contro l’Irlanda del Nord, che ha spianato la strada al sorpasso della Svizzera, vittoriosa contro la Bulgaria.

Le dodici squadre che si sfideranno ai playoff saranno divise in tre mini girone: le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti, fungeranno da teste di serie. Al momento, sono sicure teste di serie il Portogallo, che ha totalizzato 17 punti, in coabitazione con la Scozia, l’Italia e la Russia, entrambe a 16 punti. Non saranno sicuramente teste di serie l’Austria ( che accede tramite il pass strappato dalla Nations League) e la Macedonia del Nord. La Polonia chiude con 14 punti, ed attende di conoscere il suo piazzamento dopo le sfide di domani, nelle quali Galles e Repubblica Ceca si sfideranno per un posto, così come Finlandia e Ucraina. Più intricata la situazione nel Gruppo G, dove l’Olanda guida a 20 punti, ma deve guardarsi dalla Turchia e dalla Norvegia, che incalzano a 18 punti.