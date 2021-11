Juventus, comunicato ufficiale | Ecco quanto starà fuori

Juventus, c’è il comunicato ufficiale da parte della società bianconera. Ecco quanto starà fuori l’esterno d’attacco. Problema per Allegri

Massimiliano Allegri avrà un ulteriore problema nelle prossime settimane. Sì, perché Federico Bernardeschi, oggi, ha sostenuto i consueti esami strumentali dopo il problema muscolare accusato ieri con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

E non sono sicuramente tempi di poco conto. Sì, per almeno 10 giorni il giocatore dovrà stare fermo. E poi, ulteriori esami, verranno di nuovo sostenuti. Un problema, visto che Berna, nelle ultime uscite, era stato sempre schierato da titolare da Allegri. E con la mancanza di alternative che c’è in questo momento, sicuramente non è facile per il tecnico livornese trovare un sostituto.

Juventus, c’è il comunicato ufficiale della società

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto oggi Bernardesci hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra: tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli” si legge nella nota della società bianconera. Quindi, dopo questo periodo, Bernardeschi dovrà sicuramente stare ancora fermo per poi riprendere con gradualità l’attività agonistica. Una botta, alla ripresa della Serie A, che non ci voleva sicuramente.

Da sempre al centro delle critiche, l’esterno offensivo che è anche in scadenza di contratto, ogni anno, vuoi o non vuoi, riesce sempre a ritagliarsi uno spazio importante dentro la Juventus. E anche in Nazionale non manca mai. Vuol dire che lavora sicuramente bene durante la settimana e poi, c’è anche da sottolineare, il fatto che tatticamente è un elemento prezioso sia nello scacchiere tattico di Allegri che in quello di Mancini.