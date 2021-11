Vlahovic alla Juventus | Stretta finale da parte di Cherubini

Vlahovic giocherà con la Juventus nel prossimo campionato se Agnelli riuscirà a battere la concorrenza dei club esteri. Ma l’affondo decisivo è già previsto.

La Gazzetta dello Sport non lascia spazi all’immaginazione è titola: “Juventus, stretta per Vlahovic”. E’ esattamente quello che i sostenitori della Vecchia Signora volevano leggere. Sognano ora un futuro con lui al centro dell’attacco e Paul Pogba a centrocampo. I discorsi cambierebbero radicalmente perché il club darebbe ad Allegri qualità e gol. Vale a dire ciò che oggi manca completamente ai bianconeri. La classifica è pesante: ottavo posto e distanza siderale dalla vetta. A rischio anche la zona Champions.

Vlahovic e la Juventus, contatti incessanti

Le grandi trame sono partite da almeno un mese, cioè da quando Rocco Commisso lo ha ufficialmente messo sul mercato. Uno schiaffo ad una tifoseria che considera Dusan il motore delle ambizioni per l’Europa. Ma non finisce qui: ad increspare ancor più le acque dell’Arno arrivano le indiscrezioni sull’interesse della Juventus, e la tifoseria più agguerrita comincia a prendere di mira il serbo. Una difficoltà non da poco, in linea con l’acerrima rivalità fra viola e bianconeri. Fatto sta che il club della Continassa non ha certo allentato la presa, considerato che Max Allegri ha assoluto bisogno di un cecchino in avanti. E Cherubini ha il compito primario di individuare un centravanti di primo livello e in questa speciale lista Vlahovic è sicuramente al primo posto. Così il lavoro del responsabile dell’area sportiva bianconera è stato incessante.