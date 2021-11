Calciomercato Juventus, l’operazione rinnovo riparte da zero

Tra le priorità del calciomercato della Juventus non ci sono solamente acquisti e cessioni ma anche la conferma dei suoi pezzi pregiati.

Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti dei calciatori in scadenza c’è da dire che per Dybala e Cuadrado non sembrano esserci problemi all’orizzonte. La volontà del club e quella dei giocatori coincide, c’è la voglia di continuare insieme e si attende solamente la fumata bianca riguardante l’accordo. Ci sono però altri elementi della rosa di Allegri il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e per i quali bisogna prendere una decisione. Uno di questi è Federico Bernardeschi, che proprio ieri ha annunciato il cambio di agente.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi cambia agente: rinnovo in stand by

L’esterno offensivo ora sarà rappresentato da Federico Pastorello, che ha preso il posto di Mino Raiola. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, questo farà di fatto ripartire da zero le trattative per il rinnovo del suo contratto con il club torinese. Nelle scorse settimane si era parlato di una offerta al ribasso per allungare l’accordo. Ora di fatto la trattativa sembra destinata a ripartire, c’è un futuro ancora tutto da scrivere.