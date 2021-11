Recupero lampo, il big recupera per la Juventus | Si è allenato in gruppo

Juventus, le possibilità di un suo impiego contro i bianconeri stanno aumentando con il passare dei giorni: si è allenato in gruppo.

Dopo aver battuto in extremis la Fiorentina con un goal nei minuti di recupero di Juan Cuadrado, la Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri che, al netto delle assenze che potrebbero decimare i biancocelesti, rappresentano comunque un avversario ostico.

Conquistare tre punti rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per una squadra che al momento gravita a troppi punti di distanza dalle posizioni che le competono e che, la settimana prossima, ospiterà allo Stadium l’Atalanta, in quello che a tutti gli effetti potrebbe configurarsi come un vero e proprio spareggio Champions, al termine del quale la classifica di Serie A potrebbe essere stravolta. E proprio in vista del match contro gli orobici, c’è una novità sulla quale porre l’accento, e che riguarda le condizioni fisiche di Robin Gosens.

Gosens recupera dall’infortunio: arruolabile per Juventus-Atalanta?

Nella seduta di allenamento odierna, l’esterno tedesco non ha palesato nessun tipo di problema, anzi: il recupero patito in occasione della sfida di Champions pare procedere in maniera spedita, al punto che, stando a quanto riferito da Fantacalcio.it, non è escluso che possa decidere di concedergli almeno uno scampolo di partita in vista della sfida che opporrà i nerazzurri alla Juventus, in programma il 27 novembre.