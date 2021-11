Calciomercato Juventus, Isco esce allo scoperto | La decisione sul futuro

Calciomercato Juventus, il giocatore sembra avere le idee chiare su quello che sarà il suo futuro. La decisione ad un bivio.

Calciomercato Juventus, Isco è stato a lungo uno degli obiettivi più cercati nel mercato. Centrocampista che già nelle precedenti edizione era l’obiettivo principale dell’ex ds Paratici e che oggi potrebbe diventare una concreta opportunità, visto il suo futuro ormai compromesso al Real Madrid. Il poco minutaggio stagionale hanno fatto capire allo spagnolo che il suo presente a Madrid non è più fondamentale come un tempo, proprio per questo motivo non si esclude la cessione già nella finestra invernale. Ed Isco, in questo senso, come viene riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes’ avrebbe già chiara la sua prossima destinazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione a zero in Serie A | Cherubini sfida Marotta

Isco vuole rimanere in Spagna: due le mete possibili

Isco infatti non vorrebbe lasciare la Liga, il campionato più che si addice alle sue caratteristiche tecniche. E l’incredibile indiscrezione lanciata dal portale ‘Fichajes’ lo vedrebbe di nuovo ai vertici ma con le rivali del Real Madrid. Il volere dello spagnolo sarebbe quindi di rimanere in Liga e di poter giocare o al Barcellona (eterna rivale dei merengues) o, incredibilmente, all’Atletico, l’altra squadra di Madrid e neo campione di Spagna in corso.

LEGGI ANCHE >>> De Zerbi taglia la Juventus: «I bianconeri sono fuori dalla corsa scudetto»

Questa incredibile indiscrezione potrebbe dunque chiudere definitivamente le possibilità di vederlo in Italia magari alla Juventus o al Milan, altra squadra che si era interessata da vicino al centrocampista spagnolo. Il suo futuro adesso è chiarificato: vuole rimanere in Spagna e competere ancora per trofei importanti.