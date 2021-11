Polveriera Juventus, Agnelli scende negli spogliatoi | La posizione di Allegri

Juventus, ieri l’ennesima brutta sconfitta stagionale. Il presidente bianconero ha deciso di prendere le redini della situazione.

Juventus, ieri l’ennesima sconfitta stagionale che a questo punto compromette del tutto la possibile corsa al titolo ma non solo, adesso i bianconeri si allontano anche dalla zona Champions, un guaio da evitare a tutti i costi anche per non compromettere il mercato. Per far luce sulla terribile situazione in cui navigano i bianconeri, è voluto intervenire di persona il presidente Andrea Agnelli che ieri è sceso, direttamente, negli spogliatoi, facendo un discorso alla squadra. C’è bisogno di cambiare completamente e farlo da subito.

Juventus, il presidente è intervenuto facendo un discorso alla squadra

La situazione non deve essere compromessa ulteriormente. Il presidente Agnelli ha voluto intervenire di persona facendo un discorso a tutta la rosa, con Allegri presente. Che per il momento continua, comunque, a non essere in discussione. A differenza, invece, di chiunque altro che lo è.

La scelta del ritorno di Allegri è stata ponderata e necessaria. Ora bisogna rinascere ma farlo per davvero. Dopo due brucianti sconfitte i bianconeri stanno perdendo fiducia e ottimismo e da qui in avanti non dovranno più sbagliare. Probabilmente gennaio potrà servire per il mercato ma per il momento bisogna concentrarsi sulle partita che i bianconeri dovranno ancora disputare da qui fino alla seconda parte del campionato. Sbagliare ancora risulterebbe davvero compromettente anche per il futuro. La Champions deve essere il raggiungimento minimo.