Juventus, terremoto plusvalenze | Ecco l’esito più probabile dell’inchiesta

Juventus, il terremoto plusvalenze non è ancora finito e adesso si andrà incontro ad una decisione. Vediamo quale sarà la più probabile.

Juventus, ‘La Stampa’ prova ad ipotizzare quale sarà la più probabile conseguenza per la squadra bianconera dato il caso delle plusvalenze: un vero e proprio terremoto per il calcio italiano. Stando infatti alle ultime indiscrezioni la situazione potrebbe avere un esito concreto ma anche meno pesante di quanto, invece, si ipotizzava. Stando infatti al sondaggio de ‘La Stampa’, tramite un patteggiamento, la Juventus potrebbe ricevere una multa pesante che figurerebbe come esito più probabile per l’inchiesta federale.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e penalizzazione in classifica | C’è già la data

Multa pesante dopo il patteggiamento | L’esito dell’inchiesta

Una forte multa dopo il patteggiamento, questa potrebbe infatti essere la conseguenza più logica. Almeno questo è quello che viene immaginato dagli addetti ai lavori, del procedimento della giustizi sportiva nei confronti della Vecchia Signora e, ricordiamolo, anche degli altri club che potrebbero essere indagati nell’inchiesta sulle plusvalenze. Già negli scorsi anni si era vista una situazione del genere con Inter e Milan, con l’ammenda di 90.000 euro del 2008. Ciò, infatti, potrebbe influire sul via libera della Procura Figc alla richiesta di patteggiamento da parte della società bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Chiellini beffa Bonucci | «A 37 anni riconoscimento che fa piacere»

Bisognerebbe, comunque, aspettare la valutazione successiva del Tribunale Federale che darà il verdetto finale.