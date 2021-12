Calciomercato Juventus, il Bayern non si oppone | Può partire a gennaio

Cercare rinforzi in tutti i reparti del campo è una delle missioni nel prossimo mese di gennaio del calciomercato della Juventus.

La dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a mister Allegri gli uomini adatti alle sue idee di gioco. La prima parte della stagione ha evidenziato alcune lacune nella rosa della Juventus, dunque si cercheranno dei nuovi volti ma nello stesso tempo bisognerà cedere anche chi non rientra nei piani del club per non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Il settore del campo che più sembra necessitare di rinforzi è la linea mediana, dove da tempo si stanno facendo diversi nomi come possibili acquisti juventini già a gennaio. E tra le ipotesi low cost non c’è solo Witsel, ma anche un altro nome interessante come quello di Corentin Tolisso, attualmente al Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, Tolisso via dalla Germania ma lo vogliono in tanti

L’avventura di Tolisso in Germania è ormai arrivata ai titoli di coda. Il suo contratto scadrà nel prossimo mese di giugno e all’orizzonte non c’è alcun rinnovo. Il calciatore sarà dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero. Come riporta “Le10 Sport” sono diversi i club che sono sulle sue tracce. Inter, Real Madrid e Psg sono solamente le ultime squadre che potrebbero far concorrenza ai bianconeri. Senza dimenticare Tottenham e anche la Roma di Mourinho, che cerca nuovi rinforzi in cabina di regia. Il Bayern Monaco non si opporrebbe alla cessione del giocatore già nel prossimo mese di gennaio, consapevole che potrebbe ricavare quantomeno una somma minima e non zero. Nelle prossime settimane dunque qualcuno potrebbe bussare alla porta dei bavaresi per anticipare la concorrenza e portarsi a casa un giocatore di qualità e d’esperienza.