Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo | C’è la cifra dell’affare

Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: dalla Spagna sicuri di un possibile affare. C’è la cifra che potrebbe bastare alla Roma

Bomba Zaniolo. Che arriva direttamente dalla Spagna. E, cosa importante, c’è anche la cifra che la Roma potrebbe richiedere per cedere il calciatore. Un affare possibile, insomma, visto che il fantasista giallorosso non sta rendendo al meglio in questa stagione.

Le cose, però, non sono così semplici. Sì’, perché parliamo pur sempre di un calciatore in grado di fare la differenza e che Mourinho ha coccolato, così come lo ha fatto la società giallorossa nelle passate stagioni quando Zaniolo è stato fuori per infortunio. Ma tutto potrebbe cambiare da qui alla fine della stagione se lo stesso classe 1999 non riuscisse a dare un senso diverso alle proprie prestazioni. Insomma, è tutto da vedere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, blitz per Icardi: arriva il primo sì

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, vendetta United: lo soffiano a zero

Calciomercato Juventus, ecco la cifra per Zaniolo

Secondo il portale Fichajes.net, la società giallorossa si potrebbe accontentare di 35-40 milioni di euro per cedere Zaniolo. Non solo per il fatto degli infortuni che sicuramente hanno un poco destabilizzato la carriera del calciatore che sembrava realmente in rampa di lancio, ma anche per le prestazioni che, come detto, fino al momento stanno lasciando a desiderare. Nello scacchiere tattico di Mourinho l’ex Inter non riesce a trovare una collocazione corretta. Tant’è che prima giocava largo a destra nel 4-2-3-1, adesso viene schierato da seconda punta nel 3-5-2 che il portoghese sta adottando. Ma in nessuno dei due casi è riuscito a fare la differenza.

E poi c’è da dire, c’è sempre il problema delle condizioni fisiche. Zaniolo è molto spesso fermo anche per dei guai muscolari. Insomma, se l’affare dovesse andare in porto, le cifre non potrebbero realmente essere assai distanti da quelle che hanno anticipato dalla Spagna.