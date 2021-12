Calciomercato Juventus, ormai siamo ai saluti | Il Chelsea fa sul serio

Calciomercato Juventus, il club campione d’Europa vorrebbe portarlo a Londra già nel prossimo mercato di gennaio. C’è l’ok di Allegri.

Per lui cantano sempre più forte le sirene della Premier. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere in Inghilterra. L’esperienza torinese del centrocampista transalpino è vicina alla conclusione: la madre Veronica, nelle vesti di agente del calciatore, in questi giorni ha avuto una serie di colloqui con alcuni club inglesi, tra cui il Chelsea. E secondo quanto riportato dal sito fichajes.net, sarebbero proprio i Blues i più interessati al bianconero.

Al tecnico Thomas Tuchel serve al più presto uno che possa rimpiazzare lo spagnolo Saul, che quasi certamente a gennaio tornerà in Spagna: il suo acquisto dall’Atletico Madrid in estate si è rivelato un flop, con l’ex giocatore dei Colchoneros che non ha quasi mai visto il campo.

Calciomercato Juventus, Rabiot è in cima ai desideri di Tuchel

Per ampliare le rotazioni Tuchel avrebbe pensato a Rabiot: l’allenatore tedesco lo conosce abbastanza bene per averlo avuto durante la sua precedente esperienza al Psg in Francia. Dalla Spagna sono convinti che Massimiliano Allegri avrebbe dato l’ok all’operazione, non soddisfatto del rendimento che il francese ha avuto finora. Il tecnico livornese gli ha dato più volte fiducia, ma non sempre è stata ripagata.

Emblematica la prestazione di Rabiot nell’ultima partita di campionato contro il Venezia, dove è stato in assoluto uno dei peggiori in campo. Anche i tifosi, nel caso di un suo addio, tirerebbero un sospiro di sollievo, visto che da diverse settimane risulta tra i più “pizzicati”.