Calciomercato Juventus, Mckennie silurato | Arriva il francese

Calciomercato Juventus, ci sarebbe già il piano in caso di addio del centrocampista americano, arriverebbe un “vecchio” pallino.

Calciomercato Juventus, i bianconeri fiutano le grandi occasioni dall’estero. In caso di addio del centrocampista americano McKennie, che piace molto all’ex direttore sportivo Fabio Paratici e allo stesso allenatore Antonio Conte, la Vecchia Signora arriverebbe ad un piano “b” con un colpo sicuro che cova già da diverso tempo, stiamo parlando dell’abile mediano francese Tchouameni. Ad alimentare questa importante novità di mercato è stato il portale inglese ‘Daily Express’ che ha aperto alla possibilità di un assalto frontale dei bianconeri nel pupillo francese in caso, proprio, di addio dell’americano.

Arriva Tchouameni in caso di addio di McKennie

Il giovane centrocampista è in lizza per diventare un nuovo giocatore della Juventus ma cioè avverrebbe in caso di addio di McKennie. In tal senso la Vecchia Signora è chiara, si acquista solo se si cede. Ma come dicevamo poc’anzi, secondo i colleghi inglesi Fabio Paratici sarebbe un vero e proprio ammiratore di McKennie, che acquisterebbe proprio per il suo Tottenham.

Ovviamente il quotidiano inglese ci tiene a sottolineare che Paratici avrebbe anche un altro obiettivo proprio dalla Serie A, si parla del milanista Kessie che non intende rinnovare con il Milan. La Juventus valuterebbe dunque la cessione di McKennie solo davanti ad un importante offerta e in quel caso reinvestirebbe i soldi per andare sul francese, vecchio pallino della dirigenza.