La missione bomber è partita, il calciomercato della Juventus presto potrebbe arricchirsi di novità sull’arrivo di un nuovo attaccante a gennaio.

Non ci saranno grandi rivoluzioni all’interno della rosa di Allegri e del resto prima di comprare bisogna guardare al bilancio e alla necessità di cedere alcune pedine. Giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club e che consentirebbero un risparmio di risorse, al di là di ogni possibile introito. Questa prima fase del campionato ha evidenziato come la Juventus abbia bisogno di un giocatore che la metta dentro con regolarità. Tanti nomi nelle ultime settimane, ma quando mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale delle trattative la situazione sembrerebbe delinearsi.

Calciomercato Juventus, tutto su Scamacca ma rispunta la pista Milik

Si profila un derby d’Italia per arrivare a quello che è attualmente il centravanti in cima alle preferenze della Juve, ovvero Gianluca Scamacca del Sassuolo. Finito nel mirino anche dell’Inter. Che il giocatore sia destinato a lasciare la maglia neroverde, a gennaio o in estate, potrebbe confermarlo anche un indizio. Ovvero il colpo messo a segno proprio dal Sassuolo che ha preso Luca Moro, bomber che in C con il Catania sta segnando a raffica, come confermato da Nicolò Schira su Twitter.

Blitz del #Sassuolo nella corsa a Luca #Moro. Sorpassati Monza, Napoli e Parma per il goleador classe 2001, che firmerà fino al 2026 con gli emiliani. Al #Padova andranno €3M + bonus. Il centravanti finirà la stagione a #Catania se la Sigi trova €0,6M per esercizio provvisorio https://t.co/389mvZWZQo — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2021

Sorpassati tutti gli altri, da Aubameyang a Lacazette. Anche se sullo sfondo rimane l’opzione Icardi, comunque complicata da raggiungere se non in prestito per la seconda parte della stagione. Per arrivare a Scamacca bisognerà comunque fare uno sforzo, la valutazione si aggira sui 40 milioni di euro. Con l’Inter che avrebbe delle carte importanti da giocarsi nella trattativa, ovvero il cartellino di Pinamonti, attualmente in forza all’Empoli, giocatore gradito ai neroverdi. Tuttavia il Sassuolo non pare disposto a privarsi del calciatore a gennaio, per cui non si escludono altre piste come quella che porta a Milik del Marsiglia.